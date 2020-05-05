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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nın (AYD) koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta aldığı geçici kapatma tavsiye kararıyla kapanan alışveriş merkezleri (AVM) yeniden açılıyor. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 20 Mart'ta market ve eczane hariç kapatılan Ankamall AVM'nin 11 Mayıs'ta yeniden açılacağını duyurdu. Açıklamada, kiracıların Mayıs ayında mağazalarını açıp açmama konusunda serbest olacağı ve kira bedeli talep edilmeyeceği belirtildi. 1 Haziran'dan itibaren tüm kiracıların mağazalarını açmak mecburiyetinde olacağı, Haziran ayı kira bedeli olarak, uygulanan sabit kira bedelinin yüzde 50'sinin fatura edileceği belirtildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''20.03.2020 tarihinde sahibi olduğumuz Ankamall AVM'nin Coronavirüs salgını nedeniyle market ve eczane hariç kapatıldığı duyurulmuştur. Cumhurbaşkanımızın 04.05.2020 tarihinde Alışveriş Merkezlerinin faaliyete geçmeleri hakkında yaptığı açıklamaya istinaden Ankamall AVM'nin 11.05.2020 tarihinde açılmasına karar verilmiştir. Kiracılarımız Mayıs ayında mağazalarını açıp açmama konusunda serbesttir. Mayıs ayında ister açık olsun ister kapalı olsun kiracılarımızdan kira bedeli talep edilmeyecektir.

Kamu tarafından aksi bir karar alınmaması koşulu ile 01.06.2020 tarihinden itibaren ise tüm kiracılarımız (İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatılanlar hariç) mağazalarını açmak mecburiyetinde olacaktır. Şirketimize muaccel borcu olmaması ve Şirketimizle herhangi bir hukuki ihtilafı bulunmaması şartıyla kiracılarımıza Haziran ayı kira bedeli olarak, uygulanan sabit kira bedelinin %50'si fatura edilecektir. Ciro kirası %50 indirimli olarak düzenlenen kira faturasının üzerinde olması halinde aradaki fark ilave kira bedeli olarak talep edilecektir.''

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