Anıtkabir ziyaret saatleri: 29 Ekim Anıtkabir saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü ülkemizin dört bir yanında büyük bir heyecan ile kutlanıyor. Milyonlar bugün Cumhuriyeti kuran ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgi ile anmak için Anıtkabir'e gidecek. Bugün Anıtkabir'de çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu bağlamda "29 Ekim Anıtkabir saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık?" sorusu gündeme geldi. İşte, 29 Ekim Anıtkabir ziyaret saatleri...
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29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet bugün 100. yıl dönümünü kutluyor. Bu kutlu günde Ulu Önder'i özlem ve saygı ile anmak isteyenler "Anıtkabir saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, 29 Ekim Anıtkabir ziyaret saatleri...
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İLK TÖREN ANITKABİR'DE
Ankara'daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.
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29 EKİM'DE ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Anıtkabir'in resmi internet sitesinden ziyaret saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Anıtkabir, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2023 Pazar günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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ANITKABİR'İN TARİHÇESİ
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15. yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 'de Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı.
1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçiyor.
Yol, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacı ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olarak belirtiliyor.
Yolun iki tarafına dikilen Virginia ardıçları ise şehrin görüntüsünü kapatıp gelenleri ziyarete hazırlıyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor. Türk tarihinde güç ve temsili simgeleyen aslanların oturur durumda tasvir edilmesi ise Türk milletinin barışa verdiği önemi gösteriyor.