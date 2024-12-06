Anıl Altan'dan boşanma iddialarına tepki: Ekmeklerine yağ sürüyoruz

"İŞİMİZİN YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ÇOK ÇIKMIYORUZ"

Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı da oyunu seyredenler arasındaydı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift; "Fırsat buldukça böyle davetlere katılıyoruz. İşimizin yoğunluğundan dolayı çok çıkmıyoruz. Çok heyecanlıyız. Uzun zamandır müzikal seyretmiyorduk. Arkadaşlarımıza destek için buradayız" dedi.

Sedef Avcı, gazetecilerin "Kıvanç Bey, çektiği belgesel programlarından dolayı sürekli şehir dışında. Bu durumdan dolayı bir burukluk oluyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Burukluk hissedecek bir durum yok. Ama evde yalnız oturmaktansa tabii ki yanımda olsun isterim" yanıtını verdi.