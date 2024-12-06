Anıl Altan'dan boşanma iddialarına tepki: Ekmeklerine yağ sürüyoruz
Anıl Altan, Pelin Akil ile boşanacağı yönündeki dedikodulara sitem etti. Ayrılık iddialarını yalanlayan Altan; "Aslında bunlara sürekli cevap verdiğimiz zaman o insanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Biz de anlam veremiyoruz" dedi
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Akil ile Mehmet Aytaç'ın oynadığı 'Rota' isimli oyunun prömiyeri yapıldı. Gecede eşini yalnız bırakmayan Anıl Altan; "Pelin'i tanıdığımdan beri sahnelerde. Bu gece de onu izleyeceğim için çok heyecanlıyım" dedi.
- 2
BOŞANMA İDDİALARINA SİTEM ETTİ
Ayrıca Pelin Akil ile boşanacakları yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Anıl Altan; "Aslında bunlara sürekli cevap verdiğimiz zaman bu insanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Biz de anlam veremiyoruz. Sürekli böyle girişim var. Sosyal medyadaki bazı sayfalar, tıklanma almak için yaptıkları asparagas haberler. Kafaları başka çalışıyor. Biz her zaman iyi olan taraftayız" dedi.
- 3
"İŞİMİZİN YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ÇOK ÇIKMIYORUZ"
Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı da oyunu seyredenler arasındaydı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift; "Fırsat buldukça böyle davetlere katılıyoruz. İşimizin yoğunluğundan dolayı çok çıkmıyoruz. Çok heyecanlıyız. Uzun zamandır müzikal seyretmiyorduk. Arkadaşlarımıza destek için buradayız" dedi.
Sedef Avcı, gazetecilerin "Kıvanç Bey, çektiği belgesel programlarından dolayı sürekli şehir dışında. Bu durumdan dolayı bir burukluk oluyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Burukluk hissedecek bir durum yok. Ama evde yalnız oturmaktansa tabii ki yanımda olsun isterim" yanıtını verdi.
-
- 4
"KÜS DEĞİLİZ AMA YENİDEN AŞK OLMAZ"
Emre Yusufi de; Merak ettiğim bir müzikal. Heyecanla bekliyorum" dedi. Nilperi Şahinkaya'nın "Kademeli ayrıldık" açıklamasına nokta koyan Yusufi; "Ayrılık gerçekleşti. Yani kırmadan, bozulmadan, herhangi bir kavga olmadan bitti. Olması gerektiği başladı. Olması gerektiği gibi bitti. Küs değiliz ama artık yeniden bir aşk olmaz" ifadelerini kullandı.