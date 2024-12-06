Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Anıl Altan'dan boşanma iddialarına tepki: Ekmeklerine yağ sürüyoruz - Magazin haberleri

        Anıl Altan'dan boşanma iddialarına tepki: Ekmeklerine yağ sürüyoruz

        Anıl Altan, Pelin Akil ile boşanacağı yönündeki dedikodulara sitem etti. Ayrılık iddialarını yalanlayan Altan; "Aslında bunlara sürekli cevap verdiğimiz zaman o insanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Biz de anlam veremiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Akil ile Mehmet Aytaç'ın oynadığı 'Rota' isimli oyunun prömiyeri yapıldı. Gecede eşini yalnız bırakmayan Anıl Altan; "Pelin'i tanıdığımdan beri sahnelerde. Bu gece de onu izleyeceğim için çok heyecanlıyım" dedi.

        • 2

          BOŞANMA İDDİALARINA SİTEM ETTİ

          Ayrıca Pelin Akil ile boşanacakları yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Anıl Altan; "Aslında bunlara sürekli cevap verdiğimiz zaman bu insanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Biz de anlam veremiyoruz. Sürekli böyle girişim var. Sosyal medyadaki bazı sayfalar, tıklanma almak için yaptıkları asparagas haberler. Kafaları başka çalışıyor. Biz her zaman iyi olan taraftayız" dedi.

        • 3

          "İŞİMİZİN YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ÇOK ÇIKMIYORUZ"

          Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı da oyunu seyredenler arasındaydı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift; "Fırsat buldukça böyle davetlere katılıyoruz. İşimizin yoğunluğundan dolayı çok çıkmıyoruz. Çok heyecanlıyız. Uzun zamandır müzikal seyretmiyorduk. Arkadaşlarımıza destek için buradayız" dedi.

          Sedef Avcı, gazetecilerin "Kıvanç Bey, çektiği belgesel programlarından dolayı sürekli şehir dışında. Bu durumdan dolayı bir burukluk oluyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Burukluk hissedecek bir durum yok. Ama evde yalnız oturmaktansa tabii ki yanımda olsun isterim" yanıtını verdi.

        • 4

          "KÜS DEĞİLİZ AMA YENİDEN AŞK OLMAZ"

          Emre Yusufi de; Merak ettiğim bir müzikal. Heyecanla bekliyorum" dedi. Nilperi Şahinkaya'nın "Kademeli ayrıldık" açıklamasına nokta koyan Yusufi; "Ayrılık gerçekleşti. Yani kırmadan, bozulmadan, herhangi bir kavga olmadan bitti. Olması gerektiği başladı. Olması gerektiği gibi bitti. Küs değiliz ama artık yeniden bir aşk olmaz" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Habertürk Anasayfa