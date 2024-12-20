Angelina Jolie yeni filmi için akıcı Fransızca konuşmayı öğrendi

Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı 'Maria' filminde opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırabilmek için opera eseri seslendirmeyi öğrenen Angelina Jolie, yeni filmi için ise akıcı Fransızca öğrendi.

49 yaşındaki ABD'li oyuncunun, Paris Moda Haftası'nı konu alan ve Paris'te çekilen yeni filmi 'Stitches'te canlandırdığı 'Maxine' karakteri için hem İngilizce hem de Fransızca konuşması gerekiyor.

2004 yapımı 'Taking Lives' filminde daha önce kısa sahnelerde Fransızca oynayan Angelina Jolie, bu defa yeni filminde çok daha fazla Fransızca konuşmak zorunda.