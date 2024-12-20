Angelina Jolie yeni filmi için akıcı Fransızca konuşmayı öğrendi
Angelina Jolie, Paris Moda Haftası'nı konu alan ve Paris'te geçen yeni filmi 'Stitches'te akıcı bir şekilde Fransızca konuşacak
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Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı 'Maria' filminde opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırabilmek için opera eseri seslendirmeyi öğrenen Angelina Jolie, yeni filmi için ise akıcı Fransızca öğrendi.
49 yaşındaki ABD'li oyuncunun, Paris Moda Haftası'nı konu alan ve Paris'te çekilen yeni filmi 'Stitches'te canlandırdığı 'Maxine' karakteri için hem İngilizce hem de Fransızca konuşması gerekiyor.
2004 yapımı 'Taking Lives' filminde daha önce kısa sahnelerde Fransızca oynayan Angelina Jolie, bu defa yeni filminde çok daha fazla Fransızca konuşmak zorunda.
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Angelina Jolie'nin Louis Garrel ile birlikte başrolleri paylaştığı 'Stitches'in yönetmen koltuğunda Alice Winocour oturuyor.
Paris'teki yüksek moda dünyasını anlatan filmde Angelina Jolie'nin 23 yaşındaki en büyük oğlu Maddox, film setinde üçüncü yardımcı yönetmen olarak çalışıyor.
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Maddox daha önce annesi Angelina Jolie ile birlikte 'Maria', 'Without Blood', 'By The Sea' ve 'First They Killed My Father' filmlerinin setinde çalışmıştı.
'Maria' filminin setinde Angelina Jolie'nin 21 yaşındaki oğlu Pax de asistanlık yaptı.
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"ÇOCUKLARIM ACI ÇEKTİĞİMİ GÖRDÜ"
Angelina Jolie, BBC'ye verdiği röportajda, oğullarının, kamera karşısında çektiği acıya yakından şahit olduklarını anlatmış; "Elbette birçok şey yaşadığımı gördüler ancak bir ebeveynin çocuğundan genellikle gizlediği acıların çoğunu ifade etmesini deneyimlememişlerdi" diye konuşmuştu. Jolie, Maddox ve Pax'in duygusal sahnelerden sonra kendisine sarıldıklarını veya ona fincan fincan çay getirdiklerini paylaşmıştı.
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"YALNIZIM"
Brad Pitt'ten 2016'da ayrılan 6 çocuk annesi Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda; "Sevdiğim çocuklarım var ama bir yetişkin olarak çoğu zaman yalnızım" itirafında bulunmuştu.