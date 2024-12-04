Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Angelina Jolie: Umarım hayatım film olmaz - Magazin haberleri

        Angelina Jolie: Umarım hayatım film olmaz

        Son olarak Haluk Bilginer'in de rol aldığı 'Maria' filmiyle kamera karşısına geçen Angelina Jolie, hayatının film olmasını istemediğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Umarım hayatım film olmaz'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Angelina Jolie, 'Maria' filminde opera sanatçısı Maria Callas'a hayat veriyor.

        1977 yılında hayatını kaybeden sanatçıyı canlandıran Jolie, "Gelecekte hayatınızı konu alan bir filmin çekilmesini ister misiniz?" sorusu soruldu.

        "Bu en çılgın soru ödülünü alır" diyen Angelina Jolie, "Kamuoyunda tanınan birini canlandırdığınızda, bir başkasının hayatınızı yorumlamasından veya hayatınızı anladığını düşünmesinden nefret edebilirsiniz, bu yüzden bu filmde oldukça düşünceli olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

        Jolie, hayatının beyazperdeye aktarılmasıyla ilgili ise, "Umarım benim hayatımla ilgili bir film yapılmaz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Angelina Jolie

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Danimarka'nın sıcak mutluluk sırrı!
        Danimarka'nın sıcak mutluluk sırrı!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Habertürk Anasayfa