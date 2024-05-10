Angelina Jolie'nin avukatından Brad Pitt'e: Onu rahat bırak!

Bir zamanlar ortak sahibi oldukları ve Angelina Jolie'nin kendi payını Yuri Sheffler'a sattığı Fransa'daki bağ üzerinde hukuki mücadele tüm hızıyla sürüyor. Pitt, Jolie'nin satıştaki ilk ret hakkının tanınması yönündeki anlaşmaya aykırı davrandığını ileri sürüyor.

Angelina Jolie'nin avukatı Paul Murphy, "Bu dava genel olarak gizlilik anlaşmalarıyla ilgili değil, güç ve kontrolle ilgili" diyerek, "Angelina'nın tek istediği ayrılık ve sağlıktı. Pitt de dahil olmak üzere ailenin tüm üyeleri arasında olumlu ilişkiler vardı. Angelina, eski eşinin sonunda onu rahat bırakacağı günü sabırsızlıkla bekliyor" ifadesini kullandı.