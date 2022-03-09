Angelina Jolie, mülteci kampında

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Yemen'in başkenti Sana'ya geldi.

Jolie, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş ve Sana'ın kuzeyindeki Al Raqah mülteci kampına sığınan sivilleri ziyaret etti.