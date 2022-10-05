UÇAK YOLCULUĞUNDA NELER OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR?

Mahkemeye sunulan belgelerde, Pitt'in söz konusu yolculuk sırasında, o dönemde yaşları 8 ile 15 arasında değişen altı çocuklarına kötü davrandığı, Jolie'ye de "çocuklara fazla müsamahakar" olduğu gerekçesiyle bağırdığı ifade ediliyor.

Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt'in Angelina Jolie'yi uçağın banyosuna götürerek, burada kafasından tutup sarstığı ve daha sonra omuzlarından banyo duvarına doğru iterek sarsmaya devam ettiği iddia ediliyor.