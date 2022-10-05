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A﻿ngelina Jolie'den Brad Pitt'e 'fiziksel saldırı' suçlaması!

2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki hukuk mücadelesi sürüyor. Jolie, bu kez ayrıldığı eski eşini 6 yıl önce kendisine ve çocuklarına fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı

05.10.2022 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fransa'da satın aldıkları bağ ile ilgili süren davada Angelina Jolie, mahkemeye belge sundu. Jolie, Brad Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etti.

  • "ÇOCUĞUNU BOĞAZLADI"

    BBC'nin haberine göre; Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Angelina Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savundu.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Pitt'in, olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edilirken, ünlü aktör ise suçlamaları reddetti.

  • DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

    Jolie'nin 14 Eylül 2016'da gerçekleştiğini iddia ettiği taciz olayı, boşanma için mahkemeye daha önceden verilen belgelerde de yer alıyordu. Ancak oyuncunun avukatları tarafından salı günü yeniden mahkemeye sunulan belgelerde olayın detaylarına yer verildi.

  • Söz konusu dava, çiftin Fransa'nın güneyinde birlikte almış oldukları bağ ve Şato Miraval üzerinden sürüyor. Pitt, Jolie'yi bağdaki hisselerini kendisinden habersiz satmakla suçluyor.

    Pitt, eski eşiyle, birbirinden izin almadan hisselerini satmamak üzere anlaşma yaptıklarını söylüyor. Jolie ise bunun karşılığında Pitt'i, kendi hisselerini satın alma müzakerelerini sonlandırmakla suçluyor.

    Angelina Jolie, kendi hissesini bir Rus oligarka ait bir içki şirketine satmıştı.

  • Ünlü çift, Fransa'daki Miraval Şatosu'nu 2008 yılında ortaklaşa almış, altı yıl sonra burada evlenmişti.

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