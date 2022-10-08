ANDROPOZ KONUSU NE?,

Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf, tuhafiyecilik yapmaktadır. Marmaris bölgesinde yaşayan Yusuf, 50'li yaşlarına gelmiştir. Bu sebepten ötürü bedeninin yaşlanmasını kafasına fena takmıştır. En büyük hayali deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Bu hayali için çaba gösteren Yusuf'un maceraları, ev sahibi ve eniştesiyle yaşadığı zengin dünyanın karanlık yüzünü mizahi bir dil ile görülmektedir.