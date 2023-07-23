Andrey Rublev, İsveç Açık'ta şampiyon oldu - Tenis Haberleri

Andrey Rublev, İsveç Açık'ta şampiyon oldu - Tenis Haberleri

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Bastad bölgesinin ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvalarından İsveç Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud ile Rublev karşılaştı.

Rublev, 1 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ikinci ATP turnuvası zaferine ulaştı.

İsviçre Açık'ta ise Arjantinli tenisçi Pedro Cachin, kupanın sahibi oldu.

İsviçre'nin Gstaad bölgesinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, İspanyol Albert Ramos-Vinolas ile karşılaşan dünya 90 numarası Cachin, rakibini 3-6, 6-0, 7-5'lik setlerle 2-1 yendi ve kariyerinin ilk ATP Turu zaferini elde etti.