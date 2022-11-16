Maçkolik'in aktardığına göre L'Equipe'in yaptığı Pirlo dosyası şöyle:

43 yaşındaki genç antrenör, bize şık bir semt olan Nişantaşı'nda röportaj vermeden evvel, İtalya'dan gelen tüm söyleşi tekliflerini reddetti. Zira Juventus kulübesindeki pek iyi olmayan başlangıcıyla ilgili gelen sorulardan artık bıkmıştı. Mayıs 2021'de, tek ve durgun bir sezonun ardından kovulmuş ve efsanesi zarar görmeye başlamıştı. Eğer Pirlo unutulmak istiyorsa, bunu başardı.

Büyük isimleri daha zor affederiz. Bu doğru. Ve Pirlo İtalya'da adeta joker hakkını kullanmış, son 10 yılda Serie A kazanamayan hiçbir antrenörün çalıştıramadığı Juventus'un başına geçmişti. Sonrasındaysa, ikinci sınıf bir kulüple (Genoa, Salernitana gibi?) her şeyi mahvetme riskini almadı. Bunun yerine egzotik bir sürgüne gönderdi kendini, hem de pişman olmadan. Juve'de 2011 ile 2015 arasında oyuncu olarak görev almış Pirlo, "Eğer Juventus sizi teknik direktör olarak istiyorsa 'hayır' demek zordur. İnanıyorum ki 100 kişiden 99'u benimle aynı kararı verirdi." diyor. "Antrenörlük yapma arzumu ancak ve ancak güçlendiren, birçok yönden eğitici ve harika bir deneyimdi. Ve Karagümrük'e 'evet' demek benim için kolaydı zira kulüp yöneticileriyle görüşmemde, onlardaki ilerleme isteğini hissettim."