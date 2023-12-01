Andre Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
Manchester United'ın yıldız kalecisi Andre Onana, Kamerun ile Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı reddederse ceza alabilir. İşte detaylar...
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Manchester United'da kaleci Andre Onana krizi İngiltere'de gündeme oturdu.
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Daily Mail'in haberine göre, son dönemde İngiliz ekibinin formasıyla gösterdiği performans nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Kamerunlu kaleci Andre Onana'ya bir darbe de FIFA'dan gelebilir.
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Sezon başında 50 milyon Euro'ya Inter'den büyük umutlarla transfer edilen 27 yaşındaki Andre Onana, son haftalarda form tutmasına rağmen Galatasaray'a karşı yaptığı hatalar nedeniyle yeniden eleştirilirken, devre arasında oynanacak Afrika Kupası'na gitmek istemiyor.
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Kamerun Milli Takımı'ndan davet alacak olan Andre Onana, yeniden form tutmak ve formasını Altay Bayındır'a kaybetmek istememesi nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'na gitmeyi reddetmeyi planlıyordu.
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CEZA ALABİLİR
Andre Onana, Kamerun kadrosuna katılmayı reddederse, FIFA tarafından Manchester United adına oynaması yasaklanabilir. FIFA kurallarına göre ülkesi tarafından çağrılan bir oyuncunun, serbest bırakılması gereken süre boyunca kulübünde oynama hakkı bulunmuyor.
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Bu kuralın ve yarattığı belirsizliğin bir sonucu olarak, Liverpool defans oyuncusu Joel Matip, Afrika Uluslar Kupası'nda, Kamerun adına oynama şansını reddedince Manchester United ve Plymouth'a karşı oynanan maçlarda forma giyemedi. FIFA sonunda Matip'in Jurgen Klopp'un takımında oynamasına izin verdi ve Matip, 21 Ocak 2017'de Swansea'ye karşı alınan 3-2'lik yenilgide yedek kulübesinde yer aldı.
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Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaya karar verirse Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa'ya karşı oynadığı dört Premier Lig maçı da dahil olmak üzere United'ın altı maçını kaçırabilir. Bu maçları kaçırırsa kalede Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın olması bekleniyor.