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Geçtiğimiz iki yıl 'Bitmeyen Cuma' kampanyası kapsamında web sitesi üzerinden satışa çıkardığı toplam 60 dairenin tamamını sattığını kaydeden AND Gayrimenkul, online satış deneyimini yeni bir platforma taşıdığını bildirdi.

AND Gayrimenkul'ün hayata geçirdiği 'E-Anahtar Platformu' ile ev satın almak isteyenlere online görüşme, online ziyaret ve online satış işlemlerini satış ofisine gitmeden diledikleri yerden yapabilme imkanı sunulduğu kaydedildi.

Online görüşme modülü ile satış ofisine gitmeden satış danışmanları ile telefon ve bilgisayar üzerinden, görüntülü veya sesli görüşme gerçekleştirilebiliyor. Görüşmelerde proje sunumu, kat ve daire planları, kişiye özel ödeme modelleri gibi tüm detaylar interaktif tekilde satış danışmanları tarafından aktarılabiliyor.

Verilen bilgiye göre, online ziyaret modülünde ise canlı olarak görüşme yapmayı tercih etmeyenler için projenin farklı alanlarından anlatımlı videolar bulunuyor. Satış ofisinde çekilmiş projenin genel özelliklerinin maket üzerinden anlatıldığı videonun yanı sıra daire içi özelliklerin anlatıldığı örnek daire ve projenin içerisindeki sosyal alanların anlatıldığı site içi videolar ile kişiler evlerinden çıkmadan ziyaret edebiliyor.

Tüm bu aşamaların ardından dairesini seçen ve satın alma kararı veren kişiler için yüzde 0.79 faiz oranı ve yüzde 10 peşinatlı ödeme seçeneği ile web sitesi üzerinden online satın alma modülü üzerinden satış işlemlerinin yapılabildiği bilgisi verildi. Banka süreçleri ve tapu sürecinin ardından daire sahiplerinin taşınabilecekleri de belirtildi.

AND Pastel'in, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri ile 7 blok ve bin 243 konuttan oluştuğu belirtiliyor.

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