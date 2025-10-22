And Dağları, hem doğal hem de kültürel açıdan büyüleyici bir coğrafyadır. Bu dağlar, sadece muazzam bir doğa harikası değil, aynı zamanda eski uygarlıkların kalıntılarını da saklayan yaşayan bir tarihtir. Bu açıdan buraları merak eden birçok kişi vardır. Peki And Dağları hangi şehirde ve hangi ülkede yer alıyor? Aradığınız tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

AND DAĞLARI NEREDE?

And Dağları nerede yer alıyor? Bu dağlar, Güney Amerika kıtasının batı kıyısı boyunca uzanır. Kuzeyden güneye yaklaşık 7.200 kilometre uzunluğundaki bu dağ silsilesi, Venezuela’dan başlayarak Şili ve Arjantin’e kadar uzanır. Bu bakımdan oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Ayrıca sahip olduğu bu özellikle dünyada en uzun kıtalararası sıradağ sistemi olarak da anılır.

Dağların doğusunda Amazon Havzası, batısında ise Pasifik Okyanusu yer alır. Bu nedenle And Dağları, Güney Amerika’nın iklimini, bitki örtüsünü ve su kaynaklarını doğrudan etkileyen doğal bir yapıdır. En yüksek noktası olan Aconcagua Dağı (6.961 m), aynı zamanda Asya dışındaki en yüksek zirvesi olarak kabul edilir.

AND DAĞLARI HANGİ ŞEHİRDE? And Dağları hangi şehirde? Bu sıra dağlar, tek bir şehirle sınırlı değildir. Çok sayıda ülkenin ve şehrin sınırları boyunca uzanan bir özelliği vardır. Dağlara yakınlığı ve sahip olduğu avantajlı konum sayesinde önemli kabul edilir. İşte Andlar’ın geçtiği şehirler; Quito (Ekvador): And Dağları’nın kalbinde, deniz seviyesinden 2.850 metre yükseklikte bir başkenttir.

La Paz (Bolivya): Dünyanın en yüksek başkentlerinden biridir ve And Dağları eteklerinde yer alır.

Cusco (Peru): Eski İnka İmparatorluğu’nun başkenti olarak bilinir. Bu anlamda And Dağlarının tarihî merkezindedir.

Santiago (Şili): Andlar’ın batı yamaçlarına yakın bir modern metropoldür.

Mendoza (Arjantin) – Aconcagua Dağı’na en yakın şehirlerden biridir. AND DAĞLARI HANGİ ÜLKEDE? And Dağları hangi ülkede? Güney Amerika kıtasında 7 ülkenin sınırları içinde yer alır. Kuzeyden güneye şu ülkeleri kapsar: Venezuela

Kolombiya

Ekvador

Peru

Bolivya

Şili

Arjantin Bu ülkelerin büyük kısmı, And Dağları’nın farklı kollarını ve iklim kuşaklarını kendi bünyesinde barındırır. Örneğin kuzey And Dağları yeşil ve yağışlıdır. Ancak güney And Dağları daha kuru ve karlı zirvelere sahiptir. AND DAĞLARI ÖZELLİKLERİ And Dağları’nın uzunluğu yaklaşık olarak 7200 km’dir.

And Dağları, dünya genelindeki en uzun sıradağ sistemi olarak kabul edilir.

Ortalama 200-700 km arasında değişen genişliğe sahiptir.

And’ların en yüksek noktası Aconcagua Dağı’dır. 6.961 m ile Arjantin’de yer alır.

And Dağları, Nazca ve Antarktika levhalarının Güney Amerika levhasının altına dalması sonucu oluşmuş bir yapıdır.

Dünyanın en aktif volkanlarından bazıları burada bulunur. Bunlara Cotopaxi, Chimborazo ve Ojos del Salado örnek olarak verilebilir.

Kuzeyde tropikal, ortada ılıman, güneyde ise soğuk dağ iklimi hâkimdir.

Andlar, tropikal bölgede buzul barındıran nadir dağ sistemlerinden biri olarak kabul edilir.

And Dağları, İnka, Tiwanaku ve Moche gibi antik uygarlıkların beşiğidir.

