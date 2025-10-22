And Dağları nerede? And Dağları hangi şehirde, ülkede?
Dünyanın en uzun sıradağ sistemi olan And Dağları, Güney Amerika'nın omurgası olarak kabul edilir. Efsanevi zirveleri, volkanik yapıları, buzulları ve tarih boyunca barındırdığı uygarlıklarla dikkat çekmiştir. Bu dağların popüler yapısı, göz alıcı bir doğa harikası olmaktan çok eski uygarlıkların kalıntılarını bünyesinde saklayan bir niteliğe kavuşmasını da sağlar. Peki And Dağları nerede? Hangi şehirde yer alıyor? İşte tüm detaylar…
And Dağları, hem doğal hem de kültürel açıdan büyüleyici bir coğrafyadır. Bu dağlar, sadece muazzam bir doğa harikası değil, aynı zamanda eski uygarlıkların kalıntılarını da saklayan yaşayan bir tarihtir. Bu açıdan buraları merak eden birçok kişi vardır. Peki And Dağları hangi şehirde ve hangi ülkede yer alıyor? Aradığınız tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz…
AND DAĞLARI NEREDE?
And Dağları nerede yer alıyor? Bu dağlar, Güney Amerika kıtasının batı kıyısı boyunca uzanır. Kuzeyden güneye yaklaşık 7.200 kilometre uzunluğundaki bu dağ silsilesi, Venezuela’dan başlayarak Şili ve Arjantin’e kadar uzanır. Bu bakımdan oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Ayrıca sahip olduğu bu özellikle dünyada en uzun kıtalararası sıradağ sistemi olarak da anılır.
Dağların doğusunda Amazon Havzası, batısında ise Pasifik Okyanusu yer alır. Bu nedenle And Dağları, Güney Amerika’nın iklimini, bitki örtüsünü ve su kaynaklarını doğrudan etkileyen doğal bir yapıdır. En yüksek noktası olan Aconcagua Dağı (6.961 m), aynı zamanda Asya dışındaki en yüksek zirvesi olarak kabul edilir.
AND DAĞLARI HANGİ ŞEHİRDE?
And Dağları hangi şehirde? Bu sıra dağlar, tek bir şehirle sınırlı değildir. Çok sayıda ülkenin ve şehrin sınırları boyunca uzanan bir özelliği vardır. Dağlara yakınlığı ve sahip olduğu avantajlı konum sayesinde önemli kabul edilir. İşte Andlar’ın geçtiği şehirler;
AND DAĞLARI HANGİ ÜLKEDE?
And Dağları hangi ülkede? Güney Amerika kıtasında 7 ülkenin sınırları içinde yer alır. Kuzeyden güneye şu ülkeleri kapsar:
Bu ülkelerin büyük kısmı, And Dağları’nın farklı kollarını ve iklim kuşaklarını kendi bünyesinde barındırır. Örneğin kuzey And Dağları yeşil ve yağışlıdır. Ancak güney And Dağları daha kuru ve karlı zirvelere sahiptir.
AND DAĞLARI ÖZELLİKLERİ