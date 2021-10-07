Yeni anayasa gündeme geldiğinden beri en çok merak edilen şey Anayasa'nın ilk dört maddesi oldu. Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilebilir mi? sorusunun cevabı merak konusu. 1982 yılında halk oylamasına sunulan ve kabul edildikten sonra defalarca değişiklik yapılan Anayasa'nın ilk dört maddesi ise tam anlamıyla dokunulmaz özelliğe sahip.
ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?
I. Devletin şekli
MADDE 1.
– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.
– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3.
– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4.
– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
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