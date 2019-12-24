Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Son dakika... Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesinin yap işlet devret modeli kapsamına alınasına ilişkin yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti..

2018 yılında çıkarılan yasa ile Ulaştırma Ve Alt Yapı Bakanlığı'nın göreve ve yetkilerine Karadeniz ile Marmara denizini birleştiren ve gemilerin seyrüseferine imkan veren Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yapımını sağlama da eklenmişti..

Yasa ile ayrıca bu projelerin ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektirmesi halinde yap işlet devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler tarafından yapılabilmesinin de önünü açmıştı.

HUKUKİ BİR ENGEL KALMADI

CHP söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.. Yüksek mahkeme yaptığı değerlendirmeler sonucunda oy birliği ile CHP'nin iptal isteminin reddine karar verdi..Bu karar sonrası Kanal İstanbul'un yap işlet devret modeli ile yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel kalmamış oldu..