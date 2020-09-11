Merhaba arkadaşlar nefis bir tarifle geldim. Çok lezzetli olan yöresel yemeğimiz analı kızlı tarifini mutlaka denemenizi isterim.

Analı Kızlı İçin Gereken Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağından iki parmak eksik irmik

2 dolu yemek kaşığı un

1 tane yumurta

1 silme yemek kaşığı biber salçası

Tuz

2 su bardağı sıcak su

İçine;

200 gram kıyma

1 tane büyük boy soğan

Tuz

Karabiber

Pul biber

1 kase haşlanmış nohut

Sosu;

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

3-4 tane limon tuzu

6 su bardağı su

Analı Kızlı Yapılışı:

Soğanı küçük küçük doğrayın tavaya bir yemek kaşığı margarin ve soğanı alıp biraz kavurun.

Kıymayı ekleyip kıyma suyunu çekene kadar pişirin.

Tuz karabiber pul biber ekleyip altını kapatın soğumaya bırakın.

Bu arada köfteyi yoğuracağınız derin bir kaba bulgur ve irmiği koyup iki bardak sıcak su ekleyip ağzını kapatın.

Bulgur suyunu çekisin.

Kabarınca, salça, yumurta, un ve tuz ekleyerek, macun kıvamına gelene kadar yoğurun.

Daha sonra hamuru ikiye bölün.

Yarısını küçük toplar şeklinde yuvarlayın.

Diğer yarısını ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp içini işaret parmağınızla oyarak olabildiğince ince açın.

Ne kadar ince olursa köfteler o kadar güzel olur.

Bu işlem bittikten sonra soğuyan harçtan, 1-1.5 tatlı kaşığı kadar içine koyup ağzını yavaş yavaş kapatıp yuvarlayın.

Bunları yaparken yanınıza bir kase su alıp arada elinizi suya batırırsanız.

Daha kolay çalışırsınız

Derin bir tencerede tereyağını eritin.

Salçaları ekleyip salçanın kokusu gidene kadar kavurun.

Suyu limon tuzunu ve tuzu ekleyin.

Su kaynayınca köfteleri ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin.

İndirmeden bir iki dakika kadar önce nohutları ilave edip altını kapatıp servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Eğer hamur yoğurma makinanız varsa yoğurma işlemini daha rahat yapabilirsiniz.

Arzu ederseniz tereyağının bir kaşığını ayırıp eriterek, içine nane ilave edip yemeğin

üzerine gezdirerek servis yapabilirsiniz.

Hazırladığınız mini köfteleri birbirlerine yapışmamaları için çok hafif unlayabilirsiniz.

Büyük ve küçük köfteleri pişirirken açılmalarını önlemek adına üzeri kapalı bir biçimde dolapta 15-30 dakika mutlaka dinlendirin.

Hamurunuza daha lezzet katmak isterseniz, harcın içerisine dövülmüş et koyabilirsiniz.