Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.923,31 %-1,24
        DOLAR 42,0879 %0,07
        EURO 48,4152 %-0,13
        GRAM ALTIN 5.392,30 %-0,55
        FAİZ 39,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,31 %-1,44
        BITCOIN 104.134,00 %-2,56
        GBP/TRY 54,9956 %-0,54
        EUR/USD 1,1495 %-0,22
        BRENT 64,08 %-1,25
        ÇEYREK ALTIN 8.816,41 %-0,55
        Haberler Ekonomi Para Anadolubank'tan uluslararası piyasalarda tahvil ihracı - Para Haberleri

        Anadolubank'tan uluslararası piyasalarda tahvil ihracı

        Anadolubank, küresel piyasalardaki varlığını güçlendirme hedefi kapsamında Ekim 2025'te toplam 250 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracını tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolubank'tan uluslararası piyasalarda tahvil ihracı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolubank, gerçekleştirdiği ihraçla ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedeflediğini bildirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre toplam 250 milyon ABD doları tutarında gerçekleştirilen tahvil ihracı, Şubat ayındaki 150 milyon ABD dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının ardından bankanın yurt dışı fonlama alanında attığı ikinci stratejik adımı olarak öne çıkıyor.

        3 ayrı dilim halinde yapılandırılan ihraç kapsamında; 75 milyon ABD doları tutarındaki bölüm %4,95 kupon oranı ile 18 ay vadeli, 125 milyon ABD doları tutarındaki bölüm %4,875 kupon oranı ile 15 ay vadeli, 50 milyon ABD doları tutarındaki bölüm ise %5,075 kupon oranı ile 24 ay vadeli olarak yatırımcılara sunuldu. Anadolubank, bu işlem aracılığıyla reel sektöre, özellikle de KOBİ segmentine yönelik finansman desteğini daha da artırmayı hedefliyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, “Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz sermaye benzeri tahvil ihracının ardından bu yeni ihraç, Bankamızın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini bir kez daha teyit etmemizi sağladı. Anadolubank olarak fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı ve müşterilerimize değer yaratan çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda güçlü duruşumuzu koruyarak, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarı, aynı zamanda güçlü sermayedarımız HABAŞ'ın sağladığı istikrarlı desteğin ve Bankamızın sürdürülebilir iş modelinin yarattığı değerin bir yansımasıdır” açıklamalarında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa