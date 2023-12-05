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        Haberler Ekonomi Sigorta Anadolu Sigorta, Türkiye’nin Elmas markası seçildi   - Sigorta Haberleri

        Anadolu Sigorta, Türkiye’nin Elmas markası seçildi  

        Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin elmas, platin ve altın markalarını belirleyen Ekonomiye Fayda Endeksi'nde Anadolu Sigorta, sigorta sektöründe Türkiye'nin Elmas Markası seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:21
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        Sigortanın 'Elmas'ı Anadolu
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        Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, Türkiye’nin elmas, platin ve altın markalarının derecelendirildiği Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) sonuçları açıklandı. Ürün ve hizmetleri ile ön plana çıkan, yönetim performansı ile toplum tarafından en çok beğenilen, Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok katkı sağlayan kurum ve markaların ölçümlendiği Ekonomi Fayda Endeksi’nde Anadolu Sigorta, sigorta sektöründe Türkiye’nin Elmas Markası seçildi.

        26 BÖLGE VE 72 İLDE

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan; “Geçtiğimiz yıl düzenlenen raporda da “Türkiye’nin Elmas Markası” seçilmiştik. Ayrıca, Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Türkiye Gençlik Endeksi (G250) Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi'nde (EFE) iki yıl üst üste sektörel derece elde ederek Türkiye’nin sembol markası sertifikasına da sahibiz. Bizi oldukça gururlandıran ve motive eden bu ödüllere bu sene bir yenisini daha eklemenin ve yeniden Türkiye’nin Elmas Markası seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

        Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde gerçekleştirilen, itibar, güvenilirlik, sosyal fayda, ürün, hizmet ve yönetim performansı olmak üzere birçok alanda en iyileri belirleyen EFE Raporu, marka ya da kurumun yönetimsel performansının kamuoyunda oluşturduğu fayda algısı, ürün performansının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markanın topluma kattığı değer ya da ürettiği projeler neticesinde zihinlerde kazıdığı fayda algısını ortaya koyuyor.

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