Anadolu Sigorta en değerli sigorta markası seçildi

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance, Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları raporunun 2020 sonuçlarını açıkladı. Anadolu Sigorta geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin en değerli ve güçlü sigorta markası oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olarak, yıllara dayanan sigortacılık birikiminin getirdiği güçlü bir kurumsal yapıya ve finansal güce sahibiz. Diğer taraftan dinamik, yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bugün yurt çapında 2 bin 500 profesyonel acentemiz ve Türkiye İş Bankası şubeleri aracılığıyla hayat dışındaki tüm konvansiyonel sigorta branşlarında faaliyet gösteriyor, bunun yanında dünyada dahi yeni gündeme gelen ve ezber bozan yeni sigortacılık uygulamalarını ve ürünleri hayata geçiriyoruz. Gerek güçlü finansal yapımızın gerekse marka algımızın hem tüketicilerimizin hem de Brand Finance gibi prestijli kurumların değerlendirmelerinden tam not alması ise en önemli motivasyon kaynaklarımızdan biri” dedi.

ANALİST GÖZLEMLERİNE DAYANIYOR

2007’den bu yana her yıl hazırlanan Brand Finance En Değerli Marka Sıralaması, erişilebilir finansal verilere ve analist gözlemlerine dayanan bir değerlendirme sonucu belirleniyor. Listenin yaklaşık yüzde 90’ına ait veriler, KAP’tan temin ediliyor. Brand Finance, genel tabloları hazırlarken markalı faaliyete ait son 3 yıllık geçmiş finansal verileri yorumluyor ve gelecek 5 yıla ait projeksiyon yapıyor. Marka değeri için, satışlar içerisinde markaya ait pay değerlendirilirken, gelecek yıllarda beklenti ne kadar yüksek olursa marka değeri o denli artıyor.