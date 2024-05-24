Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, aynı istikamette giden iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Turan Biçer yönetimindeki demir levha yüklü TIR, Düzce gişeleri mevkisinde önünden giden Azmi G. idaresindeki kum yüklü TIR'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada TIR'ın kupa kısmında sıkışarak hayatını kaybeden Turan Biçer'in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bölgedeki incelemenin ardından Biçer'in cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.