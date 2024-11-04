Anadolu Efes'ten sponsorluk anlaşması!

Anadolu Efes Kulübü ile Kia Türkiye arasında 10 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni düzenlendi.

Fişekhane Galeri'de gerçekleştirilen törende Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı basketbol takımının başantrenörü Tomislav Mijatovic ile Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel açıklamalarda bulundu.

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Alper Yılmaz, yaptığı açıklamada, sürdürülebilir bir kulüp olabilmek için güçlü firmalarla beraber yürünmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bu, özel ve gurur verici bir gün. Çok şanslıyız. Kia Türkiye, kendi pazarlarını büyüten bir şirket. Avrupa'nın en iyi basketbol takımı olmaya çalışıyoruz. Kia gibi sektörünün lider markasının yanımızda olduğunu bilmek gücümüzü arttırıyor. İki tarafın sürdürülebilirlik vizyonlarının örtüşmesi de iş birliğimize farklı bir anlam kazandırıyor. Oyuncularımızın Kia'nın çevre dostu hibrit modellerini kullanmalarından dolayı mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Anadolu Efes ile Kia Türkiye'nin aynı ailenin iki parçası olduğunu belirten Can Ağyel ise şunları kaydetti: "Kia, spora yatırım yapan ve sporun bağlayıcı gücüne inanan bir marka. Dünya Kupası, NBA ve Avustralya Açık'ın sponsorluğunu yapıyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Türkiye'de de Anadolu Efes'in yanından olmak büyük mutluluk. Anadolu Efes, gençleri geleceğe hazırlamakla meşgul. Bizler de bu gençlere iyi bir ortam bırakabilmek için uğraşan bir markayız. Anadolu Efes'i hibrit araçlarla destekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise tamamen elektrikli araçlara geçeceğiz. Bize bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum."

Markaların spora yaptığı yatırımların başarıya giden yolda kulüplere büyük katkılar sağladığını aktaran Tomislav