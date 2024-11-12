Anadolu Efes'te Alper Yılmaz dönemi sona erdi!

THY EuroLeague'de son 2 sezondur play-off'a kalamayan ve bu sezona da 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes'te fatura Genel Direktör Alper Yılmaz'a çıktı.

Lacivert-beyazlılar, son dönemde kulüpteki geleceği tartışılan Alper Yılmaz ile yolları ayırdı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'a katkıları sebebiyle teşekkür edilirken, "Genel direktörümüz Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

49 yaşındaki yönetici, 2015 yılından bu yana Anadolu Efes'te genel direktör olarak görev yapıyordu.

Yılmaz, halihazırda A Milli Basketbol Takımı'nda da menajerlik görevini yürütüyor.