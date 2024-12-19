Anadolu Efes Partizan'ı ağırlayacak!

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, ligde 7. sırada yer alıyor.

REKLAM advertisement1

Ligde 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Partizan ise 12. sırada bulunuyor.

17. RANDEVU Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa Ligi'nde 17. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 16 maçta takımlar 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA 853. MAÇ Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 853. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 605. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 604 maçın 324'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.