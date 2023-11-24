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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes-Partizan: 100-94 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes-Partizan: 100-94 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 10. haftasında ağırladığı Sırbistan'ın Partizan takımını 100-94 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 23:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 23:02
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        Efes, Obradovic'li Partizan'ı devirdi!
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        THY EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan ekibini 100-94 mağlup etti.

        Üst üste iki üç sayılık basketle müsabakaya başlayan Partizan karşısında Beaubois'in basketleriyle etkili olan Anadolu Efes, Jones'in 7. dakikada skoru eşitledi (16-16). Derek ve Larkin'in de devreye girmesiyle oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, savunmada istediği direnci gösteremeyince ilk çeyrek 22-22 eşitlikle sona erdi.

        Ercan Osmani'nin faul atışlarından bulduğu sayılarla mücadelenin ikinci bölümüne başlayan lacivert-beyazlılar, Larkin'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 14. dakikada skoru 32-27'ye getirdi. Hücumda etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, 10-0'lık bir seriyle rakibiyle arasındaki farkı yükseltti. Kaminsky'nin sayılarıyla oyunda etkisini sürdüren Sırbistan ekibi, farkı indirmeyi başarsa da ev sahibi ekip soyunma odasına 50-45 önde gitti.

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        Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Nunnaly'nin skor katkısıyla arayı kapatan Partizan, 27. dakikaya 59-58 üstünlükle girdi. Hücumdaki top kayıplarına ek olarak savunmada da istediği oyunu ortaya koyamayan Anadolu Efes, son dakikaya girilirken 7 farkla geri düştü (67-60). Larkin'in üç sayılık basketiyle arayı kapatma çabasına izin vermeyen Partizan, Kaminsky'inn son saniyede attığı üç sayılık basketle farkı 10 sayıya çıkardı ve 74-64 üstünlükle final bölümüne girdi.

        7-0'lık seriyle son çeyreğe başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün basketleriyle 3 dakikada farkı 2 sayıya kadar indirirken, Zizic'in faul atışları sonrasında skoru eşitledi 78-78. Son periyodun ilk 5 dakikası 81-78 Partizan üstünlüğüyle geçilirken, Darius'un sayısı ve Larkin isabetli faul atışları sonrası Anadolu Efes skoru 85-83 lehine çevirdi. Kritik anlarda bulduğu sayılarla Anadolu Efes'i oyunda önde tutan Larkin'in üç sayılık basketiyle bitime 47 saniye kala skoru 96-89 yapan lacivert-beyazlı ekip mücadeleyi 100-94 kazandı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ)

        Anadolu Efes: Thompson 18, Beaubois 8, Clyburn 12, Willis 10, Zizic 12, Larkin 27, Erten Gazi, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz, Jones 11

        Partizan: Nunnaly 16, Dozier 21, Ponitka 7, Kaminsky 24, Caboclo 9, Leday 2, Smailagic 5, Jaramaz 1, Andjusic 9

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        1. Periyot: 22-22

        Devre: 50-45

        3. Periyot: 64-74

        Beş faulle çıkan: 39.42 Jaramaz (Partizan)

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