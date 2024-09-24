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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes'in yeni stil sponsoru Beymen oldu - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in yeni stil sponsoru Beymen oldu

        Anadolu Efes ile Beymen Club arasında stil sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:55
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        Anadolu Efes'e yeni sponsor
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        Anadolu Efes ile Beymen Club arasında stil sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi.

        Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen basın toplantısına, Beymen Group Üst Yöneticisi Elif Çapçı, Beymen Genel Müdür Yardımcısı Elif Göktaş, Beymen Club Marka Yönetim Direktörü Dilek Yılmaz, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Anadolu Efes Başantrenör Tomislav Mijatovic ve kaptan Shane Larkin katıldı.

        Burada açıklamada bulunan Alper Yılmaz, "Stil sponsorumuz olmayı tercih eden Beymen ailesine teşekkür ediyoruz. Saha dışındaki stilimizi daha iyi hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bu ortalık uzun yıllar sürer. Umarım bu sponsorluk bize uğur getirir ve umarım Türk sporunu daha iyiye götürebiliriz. Türk sporuna yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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        Elif Çapçı ise "Büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu iki büyük markanın bir araya gelmesinden dolayı Beymen Group olarak büyük heyecan içindeyiz. Sporun birleştirici gücüne gönülden inanıyoruz. Başta voleybol ve yelken olmak üzere sporun çeşitli dallarını destekliyoruz. Bu bizim için önemli bir atılım. Bunu bir sponsorluktan çok öte görüyoruz. Bu bir yol arkadaşlığı. Beymen Club'ın spora, sporcuya verdiği desteğin kararlılığının önemli bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

        Elif Göktaş da "Heyecanımıza ortak olduğunuz için çok mutluyuz. Spora olan tutkumuz bizi Anadolu Efes ile bir araya getirdi. Bu yolda beraber yürümek büyük mutluluk. Beymen ekibi olarak kulübümüzü desteklemek üzere güzel bir plan çalıştık. Eminim birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Yeni sezonda Anadolu Efes'in tüm yönetici ve sporcularına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Uzun bir yolculuğun ardından çok mutlu olduklarını dile getiren Dilek Yılmaz, "Bu süreçteki destekleri için Anadolu Efes pazarlama ekibine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Spor ve modanın kesişim noktasında bulunan bu iş birliği bizim ilham verici marka duruşumuzun önemli bir yansıması oldu. Moda, sporda olduğu gibi toplulukları bir araya getiriyor. Biz de bu sebeple spor sponsorluklarına ağırlık verdik. Bu birliktelikten çok mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

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        MIJATOVIC: ANLAŞMA BİZİ TAKIM OLARAK HEYECANLANDIRIYOR

        Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, takım olarak anlaşmanın kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

        Yeni ortaklığı sahada en iyi şekilde temsil edeceklerini aktaran Mijatovic, şunları kaydetti:

        "Bu yeni ortaklığımız ve iş birliğimiz biri moda biri spor dünyasından 2 seçkin markayı bir araya getiriyor. Anlaşma bizi takım olarak heyecanlandırıyor. Önümüzdeki sezonda ekibimizin üyeleri olarak elimizden geleni yapacağız ve bu yeni ortaklığı önümüzdeki yıllarda sahada temsil edeceğiz. Sizi başarılarımızla sporumuzun bütün pozitif boyutlarında memnun etmeye çalışacağız. Beymen Club bize konforlu bir koleksiyon sundu. Hepinizin stilimizi çok beğeneceğini düşünüyorum."

        Shane Larkin de "Takım arkadaşlarım ve ben bu kadar seçkin bir markayla iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Geçmişte Beymen'i çok ziyaret ettim. Sahada da saha dışında da çok şık, konforlu bir koleksiyon taşıyacağız. Bu markayı saha ve saha dışında temsil etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Alper Yılmaz, Elif Çapçı'ya isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

        Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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