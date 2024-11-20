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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'in konuğu Paris Basketbol - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in konuğu Paris Basketbol

        THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 11. hafta maçında 21 Kasım Perşembe günü (yarın) sezonun flaş ekibi Paris Basketbol'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:16
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        Anadolu Efes'in konuğu Paris Basketbol
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        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 11. haftasında 21 Kasım Perşembe günü (yarın) Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı.

        Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor.

        AVRUPA'DA 847. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.

        Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

        Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 599. müsabakasını yapacak.

        Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.

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