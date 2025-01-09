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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'in konuğu ASVEL - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in konuğu ASVEL

        THY Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) temsilcilerimizden Anadolu Efes, 20. hafta maçında 10 Ocak Cuma günü (yarın) Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:39
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        Anadolu Efes'in konuğu ASVEL
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        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 20. haftasında yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan LDLC ASVEL ise haftaya 15. basamakta girdi.

        Lacivert-beyazlı takım, İtalyan başantrenör Luca Banchi yönetiminde ilk maçına ASVEL karşısında çıkacak.

        İKİ TAKIM 14. KEZ RAKİP OLACAK

        Anadolu Efes ile LDLC ASVEL, Avrupa Ligi'nde 14. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında oynanan 13 maçın 10'unu lacivert-beyazlı ekip, 3'ünü Fransa temsilcisi kazandı.

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        AVRUPA'DA 856. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 856. maçını oynayacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 855 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 373 yenilgi yaşadı.

        Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 608. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 607 müsabakanın 325'ini kazandı, 282'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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