Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-3 beraberlik bulunuyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak serinin 7. ve son maçını kazanan takım, 2018-2019 sezonu şampiyonu olacak.

ANADOLU EFES: 26 - FENERBAHÇE BEKO: 26 (2. ÇEYREK 08.01)

(Sürekli güncellenmektedir...)

SALON: Sinan Erdem

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT Spor - Tivibu Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

ANADOLU EFES: Shane Larkin, Vasilije Micic, Krunoslav Simon, Adrien Moerman, Bryant Dunston

BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed, Sloukas, Melli, Melih Mahmutoğlu, Kalinic

BAŞANTRENÖR: Zeljko Obradovic

MAÇTAN NOTLAR...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmada tribünler doldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018-2019 sezonunun şampiyonun belli olacağı final serisinin son maçında sadece bir tribün perdeyle kapatıldı. Satışa çıkartılan diğer bütün biletler tükenirken, lacivert-beyazlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Beko'ya verdiği 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezasının Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurunca bugün kaldırılmasından sonra Anadolu Efes Kulübü saat 16.30'da sarı-lacivertli taraftarlar için biletleri satışa sundu.

Maçtan sadece 3.5 saat önce biletleri temin etmeye başlayan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

ALİ KOÇ TARAFTARLARIN YANINA GİTTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşma öncesi Fenerbahçeli taraftarların yanına gitti.

Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleriyle locadan takip eden Ali Koç, maç öncesi Fenerbahçelilerin olduğu tribünün yanına giderek, taraftarlarla kısa bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri maçı Fenerbahçeli taraftarlarla izledi.

ERGİN ATAMAN'A TEPKİLER SÜRDÜ

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepkilerini bu karşılaşmada da sürdürdü.

Maçın başında sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman aleyhine tezahüratlarda bulundu.

BASININ EN YÜKSEK KATILIMI BU MAÇA

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan şampiyonluk maçına basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sezon Türkiye'de oynanan lig ve Avrupa kupası maçları dahil olmak üzere en büyük ilgi bu maçta oldu.

Serinin 7. ve son maçını Türk medyasında 100 gazeteci salondan takip etti.

6 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Maç: Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

2. Maç: Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

3. Maç: Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

4. Maç: Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73

5. Maç: Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe Beko: 76

6. Maç: Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69

ANADOLU EFES, 9 SEZONDUR ŞAMPİYON OLAMIYOR

Anadolu Efes, ligde 9 sezondur şampiyon olamıyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor.

1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götüremedi.

Lacivert-beyazlı takım, yarın rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıracak hem de şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14'e çıkaracak.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMENİN PEŞİNDE

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyon olan sarı-lacivertli takım, yarınki maçta Anadolu Efes'i yenmesi halinde şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaracak.

Fenerbahçe Beko, mutlu sona ulaşması durumunda Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 3. takım olacak.

1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında İTÜ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Anadolu Efes üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

ATAMAN, 4. ŞAMPİYONLUĞU KOVALIYOR

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.

OBRADOVİC, MAHMUTİ VE BATURALP'İ GEÇMEK İÇİN SAHADA

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, 5. kez Süper Lig şampiyonu olmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp başantrenör, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Obradovic, takımının yarınki maçı kazanması durumunda 5. kez mutlu sona ulaşacak.

Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Tecrübeli başantrenör, kupayı kaldırması durumunda, ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez mutlu sona ulaşarak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş'a bir adım daha yaklaşacak.

OBRA'NIN GÖZÜ MAHMUTİ'NİN REKORUNDA

Fenerbahçe Beko yarın Süper Lig şampiyonu olursa başantrenör Obradovic de adını Türk basketbol tarihine yazdıracak.

Sarı-lacivertli ekibin başında önemli başarılar elde eden Sırp çalıştırıcı, bu sezon da şampiyonluk yaşaması durumunda 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmış olacak.

Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecek.

Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör durumundaki Oktay Mahmuti, adını AnadoluEfes olarak değiştiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaşmıştı.