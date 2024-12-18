Anadolu Efes: 89 - Kızılyıldız: 67 | MAÇ SONUCU
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'la karşı karşıya geldi. Özellikle son çeyrekte üstün bir oyun ortaya koyan lacivert-beyazlılar, müsabakayı 89-67 kazandı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 8. yenilgisini yaşadı.
Kızılyıldız, Anadolu Efes'e sayı şansı tanımadığı ilk 4 dakikayı 8-0 önde geçti. Bryant'ın dış atışlarıyla skor üreten lacivert-beyazlılar karşısında pota altını etkili kullanan Sırbistan ekibi, 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 basketle yüzde 100 isabet yakaladığı ilk periyodu 25-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve Oturu'nun pota altındaki sayılarıyla toparlanan Anadolu Efes, 18. dakikada farkı 1'e çekti: 34-35. Kalan bölümde Bolomboy ve Dobric'in basketlerine engel olmayan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 36-42 geride gitti.
Müsabakanın üçüncü periyodunda iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, Kızılyıldız 25. dakikayı 49-45 üstün geçti. Anadolu Efes, Bryant'ın 26. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle skoru ilk kez lehine çevirdi: 50-49. Lacivert-beyazlılar, kalan bölümde Ercan Osmani'nin kaydettiği 9 sayıyla son çeyreğe 59-57 önde girdi.
Dördüncü ve son periyoda 13-0'lık seriyle çok iyi başlayan Anadolu Efes, 34. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 72-57. Kalan bölümde farkı açan lacivert-beyazlılar, sahadan 89-67 galip ayrıldı.