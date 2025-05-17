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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes: 76 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 65 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 76 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 65 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 22:50 Güncelleme: 17.05.2025 - 22:51
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        A.Efes, normal sezonu galibiyetle bitirdi!
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        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 mağlup etti.

        Bu sonuçla 2 maçı eksik lacivert-beyazlı takım, ligdeki 21. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 17. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Burak Yılmaz

        Anadolu Efes: Larkin 2, Thompson 2, Smits 15, Burak Can Yıldızlı 11, Nwora 10, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Erkan Yılmaz 8, Willis 12

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Arda Berk Kaya 9, Ata Kahraman 13, Bora Satır 3, Yesukan Onar 3, Emircan Koşut 9, Aybars Varlı 3, Sajus 11, Bruinsma 14, Halil Ertuğrul Şenol, Emin Demir Demirörs, Murat Göktaş

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        1. Periyot: 18-13

        Devre: 43-25

        3. Periyot: 57-52

        4. Periyot: 76-65

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