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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes: 76 - Galatasaray Ekmas: 95 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 76 - Galatasaray Ekmas: 95

        Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Anadolu Efes'i 95-76'lık skorla yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu sarı-kırmızılılar 22-19 önde tamamlarken, soyunma odasına da 45-35 önde girdi. Üçüncü çeyrek yine Galatasaray'ın 68-59 üstünlüğüyle geçilirken son bölümde farkı açan konuk takım salondan 95-76'lık galibiyetle ayrıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.10.2023 - 23:31 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:31
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        Galatasaray, Sinan Erdem'de fark attı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Anadolu Efes'i 95-76 mağlup etti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Anadolu Efes oyuncuları, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle karşılaşmada kırmızı formayla mücadele etti. Özel olarak tasarlanan formanın üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti yer aldı.

        Karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ile Galatasaray Ekmas Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Cumhuriyetin 100. yılı için iki kulübün özel tasarladığı formaları birbirlerine takdim etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Erhan Gürsel, Tolga Edis

        Anadolu Efes: Erkan Yılmaz 16, Thompson 12, Bryant 10, Jones 18, Ercan Osmani 6, Clyburn 5, Hollatz 4, Erten Gazi 5, Emre Tunca, Salih Altuntaş, Burak Can Yıldızlı

        Galatasaray Ekmas: Walden 4, Buğrahan Tuncer 16, Yeboah 14, Halilovic 7, Martin 12, Göksenin Köksal 15, Radebaugh 8, Sadık Emir Kabaca 9, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik

        1. Periyot: 19-22

        Devre: 35-45

        3. Periyot: 59-68

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