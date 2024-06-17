Anadolu'daki ilk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağara turizme kazandırılıyor

Polat, Bostanlar Vadisi'nde bu tarz yüzlerce mağaranın olduğunu söyledi.

Ani'nin hep Orta Çağ şehri olarak bilindiğini ancak yapılan çalışmalarla İlk Çağ'larda da şehrin mezarlık olarak, konut olarak kullanıldığını bildiklerini anlatan Polat, "Şu anda da önümüzde durduğumuz yerde Türklerin Anadolu'daki ilk kaya mescidi, burayı bu sene turizme açacağız. İnşallah ilerleyen yıllarda da Bostanlar Deresi'ndeki mağaraları, konut, mezarlık olarak kullanılan kaya mağaralarını turizme açmayı düşünüyoruz. Hedefimiz temmuz ayında buranın turizme açılması. İnşallah Ani'yi ziyaret eden insanların da Orta Çağ'dan İlk Çağ'a doğru yürüyüşüne burada hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu.