Amonyak gazı patladı! Yaralılar var

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir fabrikanın soğuk hava deposunda amonyak gazının patlaması ile çıkan yangında 2 kadın işçi ağır yaralandı.

Bir gıda fabrikasına ait soğuk hava deposunun soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazının patlaması ile yangın çıktı. Depoda çalışan V.S. ile F.A. ağır yaralandı.