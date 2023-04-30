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Soğuk hava deposunda patlama: 2 işçi ağır yaralı

Aydın'da bir soğuk hava deposunda amonyak gazı patladı. Feci olayda 2 işçi ağır yaralandı

Giriş: 30.04.2023 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
Amonyak gazı patladı! Yaralılar var
Amonyak gazı patladı! Yaralılar var
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DHA

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir fabrikanın soğuk hava deposunda amonyak gazının patlaması ile çıkan yangında 2 kadın işçi ağır yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 13.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir gıda fabrikasına ait soğuk hava deposunun soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazının patlaması ile yangın çıktı. Depoda çalışan V.S. ile F.A. ağır yaralandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kadın işçi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Patlamanın nedeni araştırılırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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