Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.640,86 %0,61
        DOLAR 42,2521 %0,31
        EURO 48,9942 %0,23
        GRAM ALTIN 5.715,45 %0,31
        FAİZ 40,14 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 73,23 %1,19
        BITCOIN 101.978,00 %0,08
        GBP/TRY 55,4505 %0,14
        EUR/USD 1,1588 %-0,04
        BRENT 62,69 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 9.344,28 %0,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Amme alacaklarının tahsilinde gecikme faizi ve tecil faiz oranları yeniden belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Amme alacaklarının tahsilinde gecikme faizi ve tecil faiz oranları yeniden belirlendi

        Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği ile Amme Alacaklarının Tahsilinde uygulanacak gecikme faizi ve tecil faiz oranları yeniden belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 08:07 Güncelleme: 13.11.2025 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amme alacaklarının tahsilinde gecikme faizi ve tecil faiz oranları yeniden belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        10556 sayısı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesi hakkında karar verildi" denildi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan yayınlanan tebliğ ile de yüzde 48 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık yüzde 39 olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Habertürk Anasayfa