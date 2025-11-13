Amme alacaklarının tahsilinde gecikme faizi ve tecil faiz oranları yeniden belirlendi

10556 sayısı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesi hakkında karar verildi" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan yayınlanan tebliğ ile de yüzde 48 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık yüzde 39 olarak belirlendi.

