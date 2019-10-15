Amine Gülşe, sosyal medya hesabından, "Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın" notuyla eşinin yeni yaşını kutladı. Çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.