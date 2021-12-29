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Citroën, elektrikli mobilite aracı Ami'nin arazi kullanımına yönelik geliştirilen konsept bir versiyonunu tanıttı.

My Ami Buggy Concept isimli konsept otomobil, panoramik tavanı, kapılarının olmaması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

My Ami Buggy Tasarımcısı Samuel Pericles, yeni konsept araç hakkında, "Eğlence ile işlevselliği, ergonomi ve estetik unsurları harmanladık. My Ami Buggy Concept’in, ikonik ve çağdaş endüstriyel nesnelerin ruhuna uygun olarak işlevsel ve basit olması gerekiyordu, bunu yaptık" dedi.

Derin dişli geniş tekerlekleri üzerinde yükselen My Ami Buggy, ön ve arka koruma demirleri, jant kapakları, far ızgaraları, tamponları ve koruyucu çerçeveleriyle standart modelden farklılaşıyor.

Tavandaki port bagaj ve stepne de konsept aracın arazici özelliklerine gönderme yapıyor. Araçta yer verilen LED ışık şeridinin gece veya sisli kullanımları kolaylaştırması hedeflenirken, kapılarda şeffaf su geçirmeyen kanvas paneller bulunuyor.

MOTORSPORLARINDAN İLHAM ALDI

Yapılan açıklamaya göre, My Ami Buggy Concept, siyah, haki ve sarı olmak üzere üç renkten oluşuyor. Sürücü tarafında ‘Pilot’ ve yolcu tarafında ‘Copilot’ ibaresi yer alırken, motorsporlarından hareketle sürücü koltuğunun 01 ve yolcu koltuğunun 02 ile numaralandırılması da dikkat çekiyor.

Öte yandan, standart Ami’nin koltuk minderlerinde 35 mm olarak kullanılan dolgu köpüğü, My Ami Buggy Concept’te yerini 70 mm’lik dolgu köpüğüyle Advanced Comfort koltuk minderlerine bırakıyor.

Ayrıca, Ami’nin ön konsolundaki saklama kutularının da, My Ami Buggy Concept için yeniden tasarlandığı belirtiliyor.