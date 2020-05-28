Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corp, Avustralya'da yayımlanan 112 gazetenin 36'sının kapatılacağını ve 76 tanesinin de dijiital ortamda yayın hayatını sürdüreceğini açıkladı.
Karar gelecek aydan itibaren uygulanmaya başlanacak ve grubun iş gücünün üçte birinin görevine son verilmesi bekleniyor.
News Corp Ceo'su Michael Miller, kararın ülkedeki gayrimenkul ve eğlence sektörünün çökmesi ve gazetelerin reklam gelirleri başta olmak üzere ana gelir kaynaklarının kuruması nedeniyle alındığını açıkladı. Miller, dijital mecralardaki yayınlara ait trafiğin yüzde 60 artmasına rağmen asıl gelir kaynağının gazetelerin emlak bölümlerinden olduğuna dikkat çekti.
15 milyar doların üzerinde kişisel serveti olan Rupert Murdoch, daha önce yaptığı açıklamada zorunlu izin ve işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu açıklamıştı. Avustralya'da ocak ayından bu yana 150 haber merkezinde küçülmeye gidildiği belirtiliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin olumsuz etkilenmesinin ardından Miller, emsalsiz bir dönemden geçildiğini ve gelir kaybının çok hızlı gerçekleştiğini belirterek baskıyı durdurmaları sayesinde pazarı ve gelecekteki koşulların neler getireceğini değerlendirebilme şansı bulacaklarını belirtti.
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