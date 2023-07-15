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Refah düzeyi yüksek olduğundan birçok göçmen bu ülkeyi tercih etmektedir. Ekonomik anlamda dünya devi olan Amerika, doğal güzellikleri ve tarihi yapıtlarıyla ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri zenginlik noktasında zirvede ya da zirveye yakın konumda yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

ABD Nerede?

ABD, Kuzey Amerika bölümünde bulunmaktadır. Güneyinde Meksika, kuzeyinde ise Kanada bulunmaktadır. Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu arasında konumlanmıştır.

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ABD Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Yeni Dünya olarak da adlandırılan Kuzey Amerika kıtası; Atlas Okyanusu, Arktik Okyanusu, Karayip Denizi ve Büyük Okyanus ile çevrilidir.

ABD Başkenti

ABD, başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir ülkedir. 50 eyaletin her birinin kendi anayasası vardır. Eyaletlerin yasama, yürütme ve yargı organları ayrıdır. ABD’nin başkenti ise Washington'dur. İsmini Amerika Birleşik Devletleri’nin kurucusu ve ilk başkanı George Washington'dan almıştır.

ABD Bayrağının Anlamı

ABD bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşmaktadır. 13 yatay şeritten oluşan bayrağın yedisi kırmızı altısı beyazdır. Bu 13 yatay şerit tarihi kolonileri temsil etmektedir. Bayrağın hemen sol üst köşesinde mavi zeminin üzerinde 50 adet yıldız yer almaktadır. Bu yıldızlar ülkenin eyaletlerini sembolize eder. Bayraktaki mavi renk mücadeleyi, kırmızı renk kahramanlığı, beyaz renk ise saflığı ve temizliği temsil eder.

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ABD Nüfusu

ABD’nin 2023 itibariyle nüfusu 337 milyona yakındır. Nüfusun çoğunluğu New York City’de toplanmıştır. Nüfus yoğunluğu olarak Hindistan ve Çin’den sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. Sürekli göç aldığından dolayı Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin nüfusu da azımsanmayacak derece fazladır.

ABD Para Birimi

ABD’nin resmi para birimi Amerikan dolarıdır. Dolar yalnızca ABD’de değil, dünyanın dört bir yanında yaygın olarak kullanılmaktadır. 1 Amerikan doları 26,06 Türk lirasına denk gelmektedir.

ABD Türkiye Saat Farkı

ABD ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Ülkemiz ABD’den 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 08.00 iken ABD’de saat 01.00’dir.

ABD Şehirleri

50 eyalet ve 1 federal bölgeden oluşan ABD’nin uzunca bir şehir listesi vardır. Pek çoğumuz bu şehir adlarının bir kısmına önceden aşinayızdır. İşte, ABD’nin ön plana çıkan şehirleri: New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, San Diego, Dallas, San Francisco, Washington, Atlanta, Boston.