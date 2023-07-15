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Arjantin deyince aklımıza her yıl düzenlenen festivalleri gelir. Bu festivaller Dünya’nın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ülkedeki nüfus yoğunluğunun çoğunu ise İtalyanlar ve İspanyollar oluşturur. Arjantin nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Arjantin Nerede?

Kimilerimiz Arjantin’i Avrupa kıtasında sanabilir ancak bu büyük bir yanılgıdır. Arjantin, And Dağları, Drake Boğazı ve Atlas Okyanusu ile çevrelenmiştir. Komşuları ise kuzeyde Bolivya ve Paraguay, batıda Şili, kuzeydoğuda Brezilya ve doğuda Uruguay’dır.

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Arjantin Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Atlas Okyanusu’nun yanı başında konumlanan Arjantin Güney Amerika kıtasında bulunmaktadır. Güney yarım kürede bulunan Arjantin, özellikle dünyaya kazandırdığı futbolcularla arama motorlarını çokça meşgul etmektedir.

Arjantin Başkenti

Arjantin’in başkenti ayrıca ülkenin en büyük şehri Buenos Aires’tir. Güney yarım kürenin Paris’i olarak da adlandırılan şehrin nüfus yoğunluğu 15,4 milyondur. Türkçe karşılığı güzel havalar olarak da isimlendirilir. Başkentte yılın dokuz ayı yaz olduğundan dolayı bu ismi almıştır.

Arjantin Bayrağının Anlamı

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Arjantin bayrağının tasarımı 1812 yılına uzanmaktadır. 1812 yılında bu yana kullanılan bayrağın renkleri açık gök mavi ve beyaz yatay şeritlerden oluşmaktadır. Beyaz şeritte Mayıs Güneşi olarak isimlendirilen bir amblem yer almaktadır. Bayrakta yer alan mavi renk bağımsızlığı sembolize ederken beyaz renk özgürlüğü ve barışı temsil etmektedir.

Arjantin Nüfusu

Arjantin’in 2023 itibariyle nüfusu 46,434,570’dir. Etnik nüfus dağılımında başı İspanyollar ve İtalyanlar çekmektedir. Fiilen resmi dili İspanyolcadır. Gelişmekte olan ülkeler içinde yer alan Arjantin, 23 eyaletten oluşmaktadır.

Arjantin Para Birimi

Arjantin’in para birimi Arjantin pesosudur. 1 Arjantin pesosu 0,10 Türk lirasına denk gelmektedir. Arjantin pesosunun uluslararası kodu ise ARS’dir.

Arjantin Türkiye Saat Farkı

Arjantin, Türkiye’den 6 saat geridedir. Yani Arjantin’de saat 01.00 iken Türkiye’de saat 07.00’dir.

Arjantin Şehirleri

23 eyalet ve 1 federal bölgeye ayrılan Arjantin’in uzunca bir şehir listesi vardır. Ancak nüfusun çoğu belli başlı şehirlerde toplanmıştır. İşte, Arjantin’in öne çıkan şehirleri:

Buenos Aires (Başkent)

Córdoba

Rosario

Mendoza

La Plata

San Miguel de Tucumán

Mar del Plata

Salta

Santa Fe

San Juan

Resistencia

Neuquén

Santiago del Estero

Corrientes

Avellaneda

Bahía Blanca

Quilmes

Lanús