Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Arjantin nerede, hangi kıtada yer alır? Arjantin başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        Sıcakkanlı insanları ve yetiştirdiği dünyaca ünlü futbolcularla adından söz ettiren Arjantin, özellikle yaz turizmi açısından tercih edilen ülkelerden başında gelir. Yüzölçümü olarak Dünya'nın en büyük sekizinci ülkesi olan Arjantin, tarımsal faaliyetler ve yer altı kaynakları bakımından da zengindir. Arjantin nerede, hangi kıtada yer alır? Arjantin başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar. 

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arjantin nerede, hangi kıtada yer alır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arjantin deyince aklımıza her yıl düzenlenen festivalleri gelir. Bu festivaller Dünya’nın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ülkedeki nüfus yoğunluğunun çoğunu ise İtalyanlar ve İspanyollar oluşturur. Arjantin nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Arjantin Nerede?

        Kimilerimiz Arjantin’i Avrupa kıtasında sanabilir ancak bu büyük bir yanılgıdır. Arjantin, And Dağları, Drake Boğazı ve Atlas Okyanusu ile çevrelenmiştir. Komşuları ise kuzeyde Bolivya ve Paraguay, batıda Şili, kuzeydoğuda Brezilya ve doğuda Uruguay’dır.

        REKLAM

        Arjantin Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Atlas Okyanusu’nun yanı başında konumlanan Arjantin Güney Amerika kıtasında bulunmaktadır. Güney yarım kürede bulunan Arjantin, özellikle dünyaya kazandırdığı futbolcularla arama motorlarını çokça meşgul etmektedir.

        Arjantin Başkenti

        Arjantin’in başkenti ayrıca ülkenin en büyük şehri Buenos Aires’tir. Güney yarım kürenin Paris’i olarak da adlandırılan şehrin nüfus yoğunluğu 15,4 milyondur. Türkçe karşılığı güzel havalar olarak da isimlendirilir. Başkentte yılın dokuz ayı yaz olduğundan dolayı bu ismi almıştır.

        Arjantin Bayrağının Anlamı

        REKLAM

        Arjantin bayrağının tasarımı 1812 yılına uzanmaktadır. 1812 yılında bu yana kullanılan bayrağın renkleri açık gök mavi ve beyaz yatay şeritlerden oluşmaktadır. Beyaz şeritte Mayıs Güneşi olarak isimlendirilen bir amblem yer almaktadır. Bayrakta yer alan mavi renk bağımsızlığı sembolize ederken beyaz renk özgürlüğü ve barışı temsil etmektedir.

        Arjantin Nüfusu

        Arjantin’in 2023 itibariyle nüfusu 46,434,570’dir. Etnik nüfus dağılımında başı İspanyollar ve İtalyanlar çekmektedir. Fiilen resmi dili İspanyolcadır. Gelişmekte olan ülkeler içinde yer alan Arjantin, 23 eyaletten oluşmaktadır.

        Arjantin Para Birimi

        Arjantin’in para birimi Arjantin pesosudur. 1 Arjantin pesosu 0,10 Türk lirasına denk gelmektedir. Arjantin pesosunun uluslararası kodu ise ARS’dir.

        Arjantin Türkiye Saat Farkı

        Arjantin, Türkiye’den 6 saat geridedir. Yani Arjantin’de saat 01.00 iken Türkiye’de saat 07.00’dir.

        Arjantin Şehirleri

        23 eyalet ve 1 federal bölgeye ayrılan Arjantin’in uzunca bir şehir listesi vardır. Ancak nüfusun çoğu belli başlı şehirlerde toplanmıştır. İşte, Arjantin’in öne çıkan şehirleri:

        • Buenos Aires (Başkent)
        • Córdoba
        • Rosario
        • Mendoza
        • La Plata
        • San Miguel de Tucumán
        • Mar del Plata
        • Salta
        • Santa Fe
        • San Juan
        • Resistencia
        • Neuquén
        • Santiago del Estero
        • Corrientes
        • Avellaneda
        • Bahía Blanca
        • Quilmes
        • Lanús
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
        Meclis'te 15 Temmuz töreni! Yılmaz ve Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Meclis'te 15 Temmuz töreni! Yılmaz ve Kurtulmuş'tan açıklamalar
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        O izler korunuyor...
        O izler korunuyor...
        15 Temmuz şehitleri anılıyor
        15 Temmuz şehitleri anılıyor
        Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları
        Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Adım adım Beşiktaş'a!
        Adım adım Beşiktaş'a!
        Tüm zamanların rekoru!
        Tüm zamanların rekoru!
        Beşiktaş'a dev çalım! Halil Galatasaray'da
        Beşiktaş'a dev çalım! Halil Galatasaray'da
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bomba iddia! İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi
        Bomba iddia! İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Karadeniz'in incisi Ordu, plajlarıyla yüzme keyfi yaşatıyor
        Karadeniz'in incisi Ordu, plajlarıyla yüzme keyfi yaşatıyor
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Emekliye ilave ödemede adalet
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        Kim bilir kaç vokal yaptı
        Kim bilir kaç vokal yaptı