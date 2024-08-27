Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        7
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amed SF - Kocaelispor maçı Şanlıurfa'ya alındı - Futbol Haberleri

        Amed SF - Kocaelispor maçı Şanlıurfa'ya alındı

        Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor arasında oynanacak olan karşılaşmanın günü ve yeri değişti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 21:27 Güncelleme: 27.08.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed - Kocaelispor maçı Ş.Urfa'ya alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor arasında oynanacak 4. hafta müsabakasında yer ve saat değişti.

        Amed Sportif Faaliyetler'in saha zemini futbol oynamaya uygun olmadığı için daha önce İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınması gündeme gelen ancak birkaç saat önce Diyarbakır'da 1 Eylül'de oynanacağı kulüp tarafından ilan edilen maçın yeri ve saati bir kez daha değişti. Maç kulüplerin anlaşması ve Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulunun onayıyla 2 Eylül'de Şanlıurfa'ya alındı. Maçın saati ise henüz ilan edilmedi.

        Kocaelispor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Takımımız ile Amed SF arasında oynanacak olan müsabaka, Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu ve kulübümüzün onayı ile 2 Eylül Pazartesi günü Şanlıurfa'da oynanacaktır. Gerekli yazışmalar kulübümüz tarafından ivedilikle başlatılmıştır. Saat bilgileri yarın paylaşılacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'ABD'ye güvenmeyin'
        'ABD'ye güvenmeyin'
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa