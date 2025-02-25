AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter oldu

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 60 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan ve 100 binden fazla istihdam sağlayan 150'ye yakın ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye'nin 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu seçiminin yapıldığı toplantıda, Citibank Genel Müdürü Emre Karter, AmCham Türkiye'nin yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. AmCham Türkiye Başkan Vekilliğine Ayşem Sargın, başkan yardımcılıklarına ise Ayhan Öztürk, Evrim Şen ve Levent Özbilgin getirildi.

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Üye temsilcilerinin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in konuk olarak yer aldığı toplantıda, 2024 yılı faaliyetleri, 2025'e ilişkin beklenti ve hedefler ele alındı.

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ABD-Türkiye ticari ilişkileri ilerlemeye devam ediyor

Verilen bilgiye göre, toplantıda, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki potansiyelin sürdüğünün altı çizildi.

Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat ve beşinci ithalat pazarı olan ABD ile ikili ticaret hacminin 2024 sonunda 32,6 milyar dolar olarak gerçekleştiği, hizmetler de dahil edildiğinde bu rakamın 40 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Aynı zamanda, 2024'te Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda ABD'nin yüzde 10,3 payla üçüncü sırada yer aldığı, bu ülkeden gelen doğrudan yabancı yatırım akışının son 20 yılda 15 milyar doları aştığı bildirildi.

"İlişkilerimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada, Genel Kurul sonrası yaptığı teşekkür konuşmasına yer verilen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter, 2025'e girilen bu dönemde, Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin de ivme kazandığını belirtti.

Özellikle yeni yatırımlar ile teknoloji ve yeşil enerji gibi alanlardaki işbirliklerinin her iki ülke için de büyük fırsatlar yaratmaya devam ettiğini kaydeden Karter, "Bugüne kadar Türkiye-ABD arasında köprü görevi görerek, ülkemizi global pazarlara taşımayı hedefledik. Önümüzdeki dönem, yeni yönetim kurulumuz ve üyelerimizin de desteğiyle bu katkıları büyütmeyi, yeni işbirlikleri ve yatırımlar yoluyla ilişkilerimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.