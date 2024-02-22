Pazardaki kavgada amcasını öldüren cani yakalandı!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 'müşteri kapma' tartışmasında amcası Sertif Şaşı'yı öldürüp, kuzenini de yaralayan katil zanlısı saklandığı evde yakalandı. Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Torbalı'da bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla M.Ş. gözaltına alındı
İzmir'deki korkunç olay 16 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre pazarda balık satan Sertif Şaşı (64), oğlu E.Ş. (36) ile Sertif Şaşı'nın kardeşinin oğlu olan M.Ş. (24) ve D.Ş. (22) arasında, müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı.
Fotoğraf: İHA
TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI
Akrabalar arasında pazarda başlayan tartışmanın devamında, akşam saatlerinde M.Ş. ve D.Ş., Sertif Şaşı'nın evine gitti. Burada da tartışma yaşanması üzerine M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi. Amca göğsünden, E,Ş. ise bacaklarından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ve oğlu ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertif Şaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu E.Ş. de tedavisinin ardından taburcu edildi.
Fotoğraf: DHA
KATİL SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan zanlı için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Katil zanlısı düzenlenen ilk operasyonla kıl payı kaçmayı başardı. Devam eden çalışmaların ardından katil zanlının izi Torbalı’da bir evde tespit edildi. Torbalı’da tespit edilen adrese cinayet ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda katil zanlısı M.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.