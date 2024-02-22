Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 'müşteri kapma' tartışmasında 26 yaşındaki M.Ş., amcası 64 yaşındaki Sertif Şaşı'yı tabanca ile öldürdü, kuzeni 36 yaşındaki Erkan Şaşı'yı ise yaraladı. Katil zanlısı yeğenin arandığı öğrenildi
İzmir'de olay, 16 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında Karabağlar'daki Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ş. (26), kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti.
SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi.
BABA İLE OĞLU YARALANDI
Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı (36), kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AMCA ÖLDÜ, KATİL YEĞEN KAÇTI
Sertif Şaşı hastanede hayatını kaybetti; Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
D.Ş., aynı gün yakalandı. D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, M.Ş.'nin halâ arandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.