Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna ceza yağdı!

DHA'nın haberine göre Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118 bin 487 TL para cezası verildi. Karayolları Trafik Kanununun ihlali sebebiyle araçlar 60 gün trafikten menedildi. Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi?" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."