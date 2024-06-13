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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi! - Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!

        Diyarbakır'da, ambulans şoförü A.Y., korna çalarak yol vermesini istediği sürücü D.S. tarafından önü kesilerek darp edildi. Her iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:27
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        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
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        Diyarbakır'da olay, dün sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi kavşağında meydana geldi. Hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.Y., görev yaptıkları istasyona dönmek için yanında sağlık çalışanları ile yola çıktı.

        AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ ARAÇTAN İNDİ

        DHA'da yer alan habere göre A.Y., önünde seyreden otomobile korna çalarak yol vermesini istedi. Ancak iddiaya göre, otomobilin sürücüsü D.S., ambulansın önünü keserek araçtan indi.

        DARP EDEREK YARALADI

        A.Y. ile D.S. arasında yaşanan tartışma büyüdü. D.S., A.Y.'yi darp erek yaraladı. Çevredekilerin araya girerek olayı sonlandırmasının ardından A.Y. ve D.S. darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        "BU KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"

        Genç Sağlık Sen Diyarbakır Şube Başkanı Faysal Yiğit, olaya tepki göstererek, "Diyarbakır'da 112 Acil Servis Hizmetleri'nde çalışan ambulans şoförümüz darp edilmiştir. Ambulansımız Dicle Üniversitesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüş yolunda araçtan yol istiyor. Kendini bilmez cani, maalesef araçtan inip, meslektaşımızı darp ediyor. Bu konunun takipçisiyiz ve sağlıkta şiddeti kınıyoruz. Sağlık Bakanımıza çağrımız; lütfen bir an önce sağlıkta şiddet yasası yasalaşsın" dedi.

        "SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

        A.Y.'nin avukatı Şahin Akarsu da, "Son zamanlarda sağlıkta artış gösteren şiddet, bugün bir kez daha bize çirkin yüzünü göstermiştir. Sağlık personelimize karşı başta sözlü saldırı, akabinde hızını alamayan şahıs, fiziki saldırılar gerçekleştirmiş olup, ekibimizi mağdur etmişler. Ambulans şoförüne karşı gerçekleştirilmiş olan fiziki ve sözlü saldırıların neticesinde personelimiz yaralanmış, durumdan dolayı şikayetçi olmuştur.

        Bunu belirtmek isteriz ki şiddet hiçbir zaman çözüm olmamıştır. Personelimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hukuki sürecin takipçisi olacağımızı basına duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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