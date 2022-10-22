Ambulans Şoförü Nedir, Nasıl Olunur? Ambulans Şoförü Olma Şartları Neler ve Yaş Sınırı Var Mı?

Ambulans Şoförü Yaş Sınırı

Ambulans şoförü yaş sınırı var mıdır? Diye pek çok kişi olarak merak edilmektedir. Konuyla ilgili yayınlanmış ilanlarda "36 yaşından gün almamış olmak" şartı bulunduğu için yaş sınırının 36 olduğu söylenebilir.

Ambulans Şoförü Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Ambulans şoförü olmak için ne yapmak gerekir? Sorusu bu mesleğe adım atmak isteyenler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Öncelikle ambulans şoförü olabilmek için en azından liseyi bitirmiş olmak gerekmektedir. Ancak üniversitelerde bulunan “acil tıp teknisyenliği” bölümü mezunları ambulans şoförlüğü konusunda daha avantajlı bir konuma sahiptir. Diğer yandan ileri sürüş becerilerine sahip olmak, olağanüstü bir koordinasyon ve dikkat, hızlı araç kullanabilme yetisi ve sonsuz dikkat gibi özellikler de ambulans şoförlüğünde aranmaktadır.

Ambulans Şoförü Belgesi Nasıl Alınır?

Ambulans şoförü olabilmek için “112 ambulans şoförü sertifikası” alınması gerekir. Peki ambulans şoförü belgesi nasıl alınır? Diye merak edenler için sıraladık;

Ambulans şoförü belgesi alabilmesi için teorik eğitim/sınav ve uygulamaların tamamının başarıyla tamamlanması gerekir.

Ambulans şoförü belgesi alabilmek için gerçekleştirilen eğitimler Sağlık Bakanlığı ile MEB’in ortak çalışması sonucunda yapılır.

“Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi” ismi ile gerçekleştirilen kurslar aracılığıyla eğitimler tamamlanmaktadır.

Her dönem ihtiyaçlar dahilinde açılan kadrolara bu eğitimleri tamamlayıp “ambulans şoförü belgesi” alan kişiler alınmaktadır

112 Ambulans Şoförü Sertifikası

112 ambulans şoförü sertifikası almak için Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği gerekli yerlere başvurulması gerekmektedir. İlk yardım eğitimleri, pratik ve teorik eğitimler kapsamında gerçekleştirilen bu program başarıyla tamamlanırsa bu sertifika alınır. Bunun dışında başvuru yapan kimselerin B sınıfı ehliyet sahibi olması gerekmektedir.

Ambulans Şoförü Olma Şartları

Ambulans şoförü olma şartları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Başvuranların asgari lise mezunu olması gerekir. Hatta üniversitelerin “acil tıp teknisyenliği” bölümünden mezun olan kimseler daha avantajlıdır.

B sınıfı ehliyet sahibi olunması gerekir.

Ambulans şoförleri eğer gerekirse acil durumlarda hastalara da müdahale etmek durumunda olduğu için mutlaka ilk yardım sertifikası sahibi olunmalıdır. Bu sertifikanın alınabilmesi için de gerekli olan eğitim ve sınavların başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu “psikolojik analiz testleri” de mutlaka tamamlanmalıdır. Bu analizlerde ağır travmalar veya yaralı ve ölümlü kazanlarda soğuk kanlılığın korunabilmesi ve gerekirse pratik karar verme yetisine sahip olma gibi durumlar aranmaktadır.

İleri sürüş teknikleri eğitimleri almak da bir diğer gerekliliktir. Bu eğitimler trafikte hızlı manevra kabiliyeti ve dar yerlere park yapabilme yetisine sahip olmayı da kapsamaktadır.

Bütün bunların yanında pratik ve teorik sınavların başarıyla tamamlanması gerekmektedir. her şeyi başarılı bir şekilde tamamlayabilen kişiler ambulans şoförü olabilirler.