ESKİ EŞİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ

Duruşma sırasında oyuncunun kanıt olarak mahkemeye sunduğu fotoğraflar da gündemde yerini aldı. Heard tarafından 58 yaşındaki Johnny Depp'in alkol ya da uyuşturucu sebebiyle kendinden geçtiği anlarda çekilen o fotoğraflar da değerlendirildi.

"OLUP, BİTENLERİ ANLATMAK İSTEDİM"

Depp'ten psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Amber Heard, bu fotoğrafları neden çektiğini de duruşmada anlattı.

Oyuncu, kimsenin kendisinin söyleyeceği tek bir söze bile inanmayacağını düşünerek, Johnny Depp'in sarhoşken ya da uyuşturucu etkisi altındayken kendinden geçtiği o anları belgeleyen fotoğrafları çektiğini anlattı.

Amber Heard, kareler aracılığıyla olup, bitenleri herkese anlatmak istediğini belirtti.