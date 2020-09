HABERTURK.COM

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un 19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan üyelik servisi Amazon Prime, şimdi Türkiye’de. Amazon’un alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek çatı altında buluşturan Amazon Prime, seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat, online dizi ve film izleme platformu Netflix'e rakip olarak konumlandırılan Amazon Original içeriklerinin yanı sıra birçok ödüllü film ve diziyi barındıran Prime Video, oyun dünyasına yönelik kanalı Prime Gaming ve Prime üyelerine özel indirimler gibi imkanlar sunuyor.

Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7.90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime’ı Türkiye’deki müşterilerimiz ile buluşturduğumuz için oldukça mutluyuz. Amazon.com.tr’yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimize hızlı teslimat hizmeti sağlayabilmek adına birçok adım attık. Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşterilerimiz siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek. Ayrıca Amazon Prime, ödüllü film ve dizilere erişim ve oyun kanalı aboneliklerinin yanı sıra çok daha fazla ayrıcalık sunuyor” dedi.

3 ŞEHİRDE AYNI GÜN TESLİMAT

Bedava ve hızlı kargo hizmetiyle öne çıkan Amazon Prime, geçerli ürünlerde İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de 50 TL ve üzeri alışverişlerde aynı gün teslimat hizmeti sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 ildeki üyeler ise harcama limiti olmaksızın ertesi gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Açılışta aralarında Samsung, Under Armour, Maybelline, LEGO, Philips, Omo, Prima, L’oreal Paris, Puma, Bose, HP ve Lenovo’nun bulunduğu markalar Prime teslimat kapsamında tüketicilerle buluşuyor.

Türkiye’deki müşterilerinin bugünden itibaren 19 ülkede 150 milyon aboneye erişen üyelik servisi Amazon Prime’ın tüm ayrıcalıklarından faydalanabileceğini belirten Amazon Prime’dan Sorumlu Başkan Jamil Ghani, “Seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimiz, ayda sadece 7.90 TL karşılığında geniş bir ürün yelpazesini bedava ve hızlı kargo seçenekleriyle satın alabilirken, ödüllü film ve dizi içeriklerinin yanı sıra Prime üyelerine özel indirimlere de erişebilecek. Amazon Prime’ın Türkiye’deki tüketicilerin alışveriş deneyimine değer katacağına inanıyoruz” diye konuştu.

AMAZON PRIME'DE NELER VAR?

Amazon Prime üyeliği kapsamında sunulan hizmetler şunlar:

Bedava ve Hızlı Kargo: Elektronikten Bilgisayara, Kitaptan Moda, Ev ve Mutfak ürünlerine kadar binlerce geçerli üründe bedava ve hızlı kargo

Prime Video: Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu film ve dizi seçeneklerine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim

Prime Gaming: League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişmenin yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği

Özel Fırsatlar: Popüler markaların ürünlerinde özel indirimlere erişim

Prime Day: Sadece Prime üyelerine özel Amazon’un dünya çapında düzenlediği yılın en büyük indirim günleri Prime Day’e özel indirim ve fırsatlara erişim