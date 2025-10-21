Amazon Ormanları nerede? Amazon Ormanları hangi şehirde, ülkede?

Zengin biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan Amazon Ormanları, aynı zamanda devasa yüzölçümü ve küresel iklim üzerindeki etkisiyle de bilinir. Bu anlamda doğanın en önemli miraslarından biri olarak kabul edilir. Bu ormanlar, sadece Güney Amerika’nın değil aynı zamanda tüm dünyanın ekolojik dengesini koruyan bir yaşam kaynağı olma bayrağına sahiptir. Peki Amazon Ormanları nerede?

Amazon Ormanları, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde konumlanır. Amazon Nehri ve onun yüzlerce kolu etrafında uzanan bu ormanlar, Amazon Havzası olarak adlandırılan geniş bir alanı kaplama niteliğine sahiptir. Sahip olduğu bölge, yaklaşık 6,7 milyon kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. İşte bazı özellikler;

Amazon Ormanları’nın büyük kısmı ekvator çizgisine yakın konumda bulunur.

Bundan kaynaklı olarak Amazon Ormanları yıl boyunca sıcak, nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir.

Ormanlar, karasal ve sucul yaşam açısından dünyanın en zengin ekosistemlerinden birini oluşturma niteliğine sahiptir.

AMAZON ORMANLARI HANGİ ŞEHİRDE?

Amazon Ormanları hangi şehirde konumlanıyor? Belirli bir şehirle sınırlı kalmayan bu ormanların yayıldığı geniş bir bölge vardır. Amazon Havzası içerisinde bulunan bu şehirler aşağıda derlenmiştir;

Manaus (Brezilya) Şehri: Amazon Ormanları’nın kalbinde yer alan en büyük şehirdir.

Iquitos (Peru) Şehri: Sadece nehir yoluyla ulaşılabilen, ormanın derinliklerindeki önemli bir yerleşim yeridir.

Leticia (Kolombiya) Şehri: Amazon’un kuzeyinde, Brezilya ve Peru sınırında yer alır.

Puerto Maldonado(Peru) ve Belém (Brezilya) Şehirleri: Bunlar da Amazon bölgesine yakın şehirlerdir.

AMAZON ORMANLARI HANGİ ÜLKEDE?

Amazon Ormanları hangi ülkede konumlanıyor? Amazon Ormanları tek bir ülkeye ait değildir. Güney Amerika'daki dokuz ülkenin sınırları içerisine yayılmıştır. Ancak ormanın en büyük bölümü Brezilya sınırları içindedir. Ülkeler ve ormandan aldıkları pay ise yaklaşık olarak şu şekildedir: Brezilya (%60)

Peru (%13)

Kolombiya (%10)

Venezuela

Ekvador

Bolivya

Guyana

Surinam

Fransız Guyanası (Fransa’ya bağlı bölge) Sonuç olarak Amazon Ormanları, Güney Amerika’nın neredeyse yarısını kaplayan devasa bir ekolojik sistem olarak nitelendirilebilir. AMAZON ORMANLARI ÖZELLİKLERİ Amazon Ormanı’nın yüzölçümü oldukça gelişmiştir.

Yaklaşık 6,7 milyon km² ölçüsüyle dünyanın en geniş tropikal ormanı olarak kabul edilmiştir.

Ekvatoral iklimin hâkim olduğu bu ormanlarda yıl boyunca sıcak bir hava hâkimdir.

Amazon Ormanları, ortalama olarak 27°C’dir.

Bu ormanlardaki biyolojik çeşitlilik son derece zengindir.

Ormanlarda 3.000’den fazla balık türü, 400’ün üzerinde memeli türü, 1.300 civarında kuş türü ve 2,5 milyondan fazla böcek türü olduğu tahmin edilir.

Amazon Nehri, dünyada ikinci en uzun nehir olarak kabul edilir.

Yaklaşık 390 milyar ağaç ve 16 binden fazla bitki türü barındırdığı bilgisi vardır.

Bulunduğu bölgede yaklaşık 400 yerli kabilenin yaşadığı bilinir.

Burada yaşam süren kabilelerin bazılarının hâlâ dış dünyayla temasa geçmediği bilinir.

Ormansızlaşma, yasa dışı madencilik, tarım ve yangınlar Amazon’un en büyük çevresel tehditleri arasında kabul edilir.

